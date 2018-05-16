НСК "Олимпийский" реконструировали за 103 млн гривен к финалу Лиги чемпионов
Министр молодежи и спорта Игорь Жданов констатирует завершение реконструкции национального спортивного комплекса "Олимпийский" в рамках подготовки у финалу Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в Киеве 26 мая. Об этом он сообщил журналистам в рамках инспекции стадиона, пишут Українські Новини.
"Реконструкция и ремонт полностью завершены, мы полностью готовы к финалу Лиги чемпионов",- сказал он.
Жданов отметил, что на реконструкцию стадиона было потрачено 103 млн гривен из государственного бюджета.
В рамках ремонтных работ были проведены ремонт крыши, укрепление опор и обновление осветительной системы.
Ранее "Страна" писала о том, что Киев перед финалом Лиги чемпионов украшают цветочными панно и объемными надписями.
Также мы публиковали видео о том, как "Олимпийский" готовят к Лиге чемпионов.