Во вторник 15 мая в Черкассах в районе АЗС на улице Надпильной полицейские задержала мужчину со взрывчаткой.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города в Facebook.

Сообщается, что неизвестный гражданин с подозрительным пакетом в руках ходил около АЗС. В его пакете полицейские обнаружили 2 предмета, похожие на тротиловые шашки, пластид и запаянный тротил.

Откуда у него эти предметы, человек объяснить не смог.

После задержания патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и взрывотехников.

Происхождение обнаруженных вещей устанавливают следователи.

Фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice

Фото: facebook.com/cherkasypatrulpolice

Как сообщала "Страна", В Киеве ликвидировали подпольный военный завод, в котором находились 3 кило взрывчатки и огнеметы "Шмель".

Напомним также, что в номере отеля под Черкассами горничная обнаружила тротиловую шашку.