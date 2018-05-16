Главное правило касающееся воды - пить, когда хочется. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook.

"Полезно знать: потреблять достаточно жидкости важно людям любого возраста. Пить следует тогда, когда мы испытываем жажду, независимо от приемов пищи. Нет единого нормы потребления жидкости, ведь наша потребность в гидрации зависит от температуры и влажности вокруг, нашей активности, физического состояния (например, беременным женщинами и кормящим матерям, следует пить больше), и пищи, которую мы потребляем. Надежным показателем достаточной гидрации является цвет мочи - она ​​должна быть соломенно-желтого оттенка. Темный цвет свидетельствует о сильной нехватке воды. Впрочем, пожилые люди и дети плохо различают сигналы тела о жажде, и более рискуют подвергнуться обезвоживанию. Поэтому им следует напоминать о питье", - написала Супрун.

Тело детей содержит больше воды, чем у взрослых, и поэтому им критичны потери воды.

"Дети активно двигаются, и больше теряют влагу через кожу. Дети, которые пили достаточно, в тестах на внимание и память имели лучшие результаты. Недостаточная гидрация приводит к запорам, плохому пищеварению, агрессии и просто, казалось бы, беспричинным капризам. Детям советуют потреблять воду в течение всего дня, и особенно во время активных игр или занятий спортом,"- написала она.

Также она объяснила, что единых норм потребления жидкости нет, но можно их указать примерно:

Младенцам от 8 месяцев 150 мл / кг веса в день

Дошкольникам 100 мл / кг веса в день

Подросткам: 50 мл / кг веса в день

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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