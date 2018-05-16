Король российской поп-сцены Филипп Киркоров обрушился руганью на зрителей в студии во время интервью на шведском телевидении. Об этом сообщает Telegram-канал Super

Отвечая на вопрос телеведущего об итогах конкурса "Евровидение-2018", российский певец отвлекся на людей, которые за кадром создавали шум и мешали ему отвечать на вопросы.

Рассказывая о своей любви к "Евровидению" певец вышел из себя и, не сдержавшись, обрушился с упреками в адрес источника помех: "А нельзя не шуршать и пойти на *** отсюда? Спасибо!"

Именно в таком виде интервью и пошло в эфир.

Напомним, российский певец Филипп Киркоров в Вильнюсе заблокировал избирательный участок: пел песню и голосовал.

Как сообщала "Страна", Филипп Киркоров собирался участвовать в Евровидении-2018.