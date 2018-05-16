В Днепре из-за демонтажа кафе произошла массовая драка между бойцами муниципальной гвардии (негосударственная охранная структура) и активистами-противниками сноса. Инцидент произошел вечером 15 мая на Сичеславской набережной. Об этом сообщает "Информатор".

Когда же металлические конструкции начали грузить и вывозить, неизвестные, представившиеся представителями собственника, перегородили дорогу коммунальной технике. Возникла потасовка.

На место ЧП вызвали полицию. В результате кафе удалось демонтировать. В мэрии говорят, его на набережной установили незаконно.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве жители Троещины пошли в рукопашную с коммунальщиками из-за сноса парковки.

Также мы сообщали, что в Киеве на Подоле полиция разгоняла дубинками драку более 20 человек.