Литовское правительство решило установить квоты для зарубежных работников на некоторые профессии в связи интенсивным ростом иммиграции из Украины, заявил вице-канцлер Дейвидас Матулёнис.

"Может начаться процесс вытеснения с рынка труда наших граждан, поскольку это более дешевая рабочая сила", - заявил Матулёнис агентству BNS после заседания правительства в среду.

По его словам, сейчас этот вопрос наиболее актуален по причине роста количества украинских водителей и строителей.

Квоты не будут действовать в отношении специалистов с высокой квалификацией. За установление квот будет отвечать министерство социальной защиты и труда, также планируется привлечь экспертов из Центра научно-исследовательского мониторинга и анализа.

Конкретные предложения будут выдвинуты до октября этого года.

Также правительство решило ужесточить порядок командировки граждан третьих стран в Литву - предполагается вернуться к системе разрешений на работу.

При этом кабинет министров Литвы решил облегчить приезд для граждан США, Японии, Южной Кореи, Канады, Австралии, Новой Зеландии - в отношении них будут применяться требования, сходные с теми, что выдвигаются к гражданам Евросоюза.

По словам Матулёниса, правительство намерено составить список утвержденных "белых компаний" для выдачи как национальных многоразовых виз, так и видов на жительство, планируется отказаться от некоторых избыточных требований по предоставлению документов.

В целом за первые четыре месяца 2018 года в Литву прибыли более 12 тыс. иммигрантов. По сравнению с прежними годами этот показатель вырос в два раза. В Департаменте миграции агентству BNS сообщили, что в прошлом году рабочие визы или виды на жительство на основании работы были предоставлены почти 34,5 тыс. иностранцев, их них около 20 тыс. - гражданам Украины.

Как сообщала Страна, Трамп заявил, что США нужны только квалифицированные иммигранты без привилегий.

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