В Национальном банке Украины разрешили заемщикам покупать иностранную валюту в любом банке. Однако для этого им нужно будет иметь открытый текущий валютный счет.

Это будет способствовать развитию экономической конкуренции на межбанковском валютном рынке, сообщает ТСН.

До сих пор заемщик имел право покупать иностранную валюту только через уполномоченный банк, обслуживающий кредитный договор.

Также в Нацбанке упростил порядок возврата инвестиций и доходов для иностранцев их осуществления.

Кроме этого, в НБУ отменили требование, которое обязывало банки осуществлять расчеты по операциям купли-продажи инвалют и банковских металлов за гривны. Это можно было делать только после подтверждения сделок с помощью средств Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины.

"Отныне такие расчеты между банками могут осуществляться как до, так и после подтверждение сделок по покупке и продаже иностранных валют и банковских металлов средствами этой Системы", - отметили в Центробанке Украины.

В апреле 2018 население и бизнес увеличили на 15,7 млрд грн суммы на депозитах в украинских банках – до 499,9 млрд грн (общая сумма гривневых и валютных депозитов). Такие данные приводит Национальный банк. В прошлом месяце сумма депозитов в банках выросла.

Как сообщала "Страна", Нацбанк разрешил DV Bank уйти с рынка. В марте 2017 года суд арестовал имущество председателя правления ДиВи Банка Сергея Горбачевского по делу о присвоении 129 млн грн. А в апреле того же года Печерский райсуд Киева арестовал самого Горбачевского.

Напомним, что Нацбанк предлагает устанавливать в отделениях банков видеокамеры рядом с деньгами.