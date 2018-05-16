Известный актер и режиссер Армен Джигарханян попал в больницу в Москве. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает РБК-Украина со ссылкой его представителя Элину Мазур.

Актер госпитализирован в общую реанимацию одной из столичных больниц.

Состояние 82-летнего артиста оценивается как тяжелое.

У Армена Джигарханяна в последние месяцы несколько раз обострялись проблемы со здоровьем. В октябре 2017 года он провел две недели в больнице из-за повышенного содержания сахара в крови. Спустя месяц его вновь госпитализировали.

В середине января 2018 года Джигарханяна доставили в больницу с подозрением на гипертонический криз прямо из здания театра.

Как сообщала "Страна", в окружении актера нередко говорили о вероятных проблемах с сердцем.

В конце января он снова оказался в больнице: представитель МДТ Вячеслав Дьяченко тогда говорил, что Джигарханян проходит в больнице плановое лечение и возвращался в театр, чтобы присутствовать на прогоне спектакля "Пигмалион".

В конце апреля стало известно, что Джигарханян впал в кому. Позже в тот же день его представитель Элина Мазур сообщила, что Джигарханян​ пришел в себя, а среди предварительных причин плохого самочувствия артиста назвала "проблемы с легкими".