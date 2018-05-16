Служба безопасности Украины вызвала на допрос 47 человек по делу о государственной измене директора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, передают Украинские новости.

"Разослано 47 повесток", - сообщил Кононенко.

По его словам, допросы состоятся в ближайшее время.

Он также сообщил, что обыски по делу завершены, в том числе и в офисе издания.

Напомним, 15 мая в киевском офисе "РИА Новости Украина" прошли обыски. А руководитель информагентства Кирилл Вышинский был задержан на улице рядом со своим домом. Его подозревают в госизмене.

Ранее "Страна" писала о том, что после задержания Кирилла Вышинского Следком России возбудил уголовное дело.