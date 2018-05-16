Российский певец Григорий Лепс не смог попасть в Израиль на два запланированных концерта – в Тель-Авиве и Хайфе. Об этом сообщила депутат Кнессета Юлия Малиновская на своей странице в Facebook.

"Ко мне обратился шокированный организатор концертного тура певца. Он рассказал, что 17 музыкантов и технических работников, сопровождающих Григория Лепса, получили разрешения на въезд безо всяких проблем. Единственный, кого неожиданно "завернули", - сам Лепс", - написала Малиновская.

Она сообщила, что певца не впустила полиция и пообещала разобраться с ситуацией.

Фото: facebook.com/malinovsky.yulia/

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Ранее Лепс признался, что хотел бы организовать в России совместный концерт с Вакарчуком.

Мы писали, что на концерт в Ростове Григорий Лепс вышел в стельку пьяным и падал на сцене.