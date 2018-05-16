Руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, подозреваемый в государственной измене, не признает вину и расценивает свое задержание, как провокацию и преследование.

Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский, передает "Украинская правда".

"Вышинский расценивает это как провокацию против него, как его преследование. Он не признает предъявленное ему подозрение", - сказал он.

По словам Доманского, он присутствовал при обысках в редакции РИА Новости Украина и квартире главного редактора, которые длились 14 часов, и зафиксировал нарушения.

"Вчера были проведены следственные действия, в частности, обыски в офисах. Также я находился рядом с Кириллом во время обыска в квартире. Я наблюдал и предоставлял свои возражения и замечания о нарушении процессуальных норм, они зафиксированы в протоколе. Были многочисленные нарушения, о которых сторона защиты будет заявлять при избрании меры пресечения", - сказал Доманский.

Он не смог рассказать, как сам Вышинский комментирует изъятые в офисе издания вещи, в частности, ордена.

"О принадлежности доказательств…я не могу это как-то комментировать, потому что это следствие. Здесь уместно ставить вопрос людям, которые это выставили на показ и об этих вещах заявили. Пусть кто заявляет об этом – пусть тот и дает комментарии, потому что это нарушение норм закона и тайны следствия", - сказал Доманский.

Он добавил, что Вышинскому сообщили о подозрении в 1 час ночи 16 мая, после чего повезли в город Херсон. Сейчас адвокат едет к подзащитному.

"Утром (Вышинского – Прим.Ред.) доставили в Херсон, где ему будут проводить остальные следственные действия, в частности, вручение ходатайство об избрании меры пресечения. Также в дальнейшем будет рассмотрение ходатайства", - сказал адвокат.

По словам Доманского, меру пресечения будут избирать 16 или 17 мая, но по состоянию на 14:00 соответствующего ходатайства Вышинскому еще не вручили.

"А суд должен быть не ранее чем через 3 часа после вручения ходатайства", - добавил защитник.

Он не смог прокомментировать состояние здоровья Вышинского, а также заявления его жены о том, что задержанный не может обходиться без медикаментов.

"По состоянию на вчера (15 мая - Прим.Ред.) он, как и каждый человек был бы при таких действиях, был подавлен. Что касается сегодня – я не могу комментировать, каково его состояние, я его не видел и с ним не общался. Но разглашать таких данных я не имею права", - сказал Доманский.

Он также добавил, что Вышинского еще не допрашивали.

"Допроса при мне не было. Он не был еще допрошен. Проводится ли сейчас этот допрос – не знаю. Не исключаю. Но заявляю, что такую перевозку (без защитника – Прим.Ред.) расцениваю как грубое нарушение права на защиту", - подытожил Доманский.

15 мая СБУ проводила обыски в офисе "РИА Новости-Украина". Руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

Как сообщала "Страна", жена главреда РИА Новости Украина заявила о его проблемах со здоровьем.

"Я не знаю абсолютно ничего. Более того, меня очень волнует тот момент, что у моего мужа есть некие проблемы со здоровьем. Это достаточно серьезные проблемы. Человек не может обходиться без медикаментов", - рассказала Ирина Вышинская по телефону.

Отметим, что Следком России возбудил уголовное дело после задержания Вышинского.