Римская полиция закрыла дело и вернула технику журналисту "Страны" Анастасии Товт, которую незаконно задержали на акции Femen в Ватикане в декабре прошлого года.

Об этом сообщила сама Анастасия в Facebook.

"...В моих ватиканских приключениях наконец расставлены все точки над "i", - написала она.

Журналист подчеркивает, что процесс возврата техники из Рима длился полгода. "Почти столько же времени мы пытались разобраться - так в чем же меня все-таки тогда обвинили? Оказалось, мне вменяли "нарушение общественного правопорядка" - правда, непонятно, чем я его нарушила, вспышкой фотоаппарата? (Интересно, что секстремистку Фемен Алису как раз в нарушении общественного порядка не обвиняли - ее вообще судили по статье "избиение полицейских", - сообщает Товт.

И вот, сегодня адвокат из Рима прислал ей эту фотографию. "Мое ватиканское дело закрыто за неимением улик, состава преступления нет, все безосновательные обвинения сняты, - как и арест с моей техники. Она уже в руках у адвоката, и скоро отправится в Киев. Для полной картины еще, конечно, не хватает официальных извинений римской полиции, но я не гордая - переживу)", - отмечает журналист "Страны".

Фото: facebook.com/anastasija.tovt

Как сообщала "Страна", появилось видео, как журналиста "Страны" задержали в Ватикане. Это произошло в Ватикане, около 11 утра, в ходе акции Femen.

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