Завтра, 17 мая, во Всемирный день вышиванки в киевском метро заявлена акция бесплатного проезда, которая будет проходить с 8 до 11 только на двух станциях "Крещатике" (выход к улице Крещатик) и "Майдане Незалежности".

Об этом сообщает пресс-секретарь киевской подземки Наталья Макогон на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/natalka.makogon

Как сообщала "Страна", киевское метро откажется от жетонов до конца года вне зависимости от цены проезда.

Напомним также, что записанные сегодня на карту метро поездки сохранятся и после подорожания до 8 гривен с 14 июля.

Все льготы для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других категорий граждан сохранятся.

На сегодня тарифы на перевоз пассажиров трамваем, троллейбусом, автобусом, фуникулером и городской электричкой установлены на уровне 4 и 5 гривен.