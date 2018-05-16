Около 14:20 по Броварскому проспекту в сторону Киева двигался автомобиль Volkswagen на литовских номерах. В какой-то момент у машины лопнуло колесо и ее начало бросать из стороны в сторону по проезжей части.

Легковое авто отбросило в столб, сообщает Kyiv Operativ.

Автомобиль получил серьезные повреждения, но водителю удалось избежать травм благодаря тому, что он был пристегнут ремнями безопасности.

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", под Киевом столкнулись четыре автомобиля, есть погибший.

По данным журналистов ТСН, один из участников дорожного движения выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение.

Напомним, что в Италии авто с украинцами вылетело в кювет и перевернулось, есть погибшие.