В Харькове в собственной квартире нашли убитой 53-летнюю учительницу школы №51. Об этом сообщает местное издание 057.

Накануне женщина не вышла на работу и в школе решили проверить в чем причина ее отсутствия.

"Женщину нашли в квартире. Ее задушили, так как на шее у нее была веревка", - сообщил источник издания.

Как сообщили в Шевченковском отделе полиции Харькова, по подозрению в совершении убийства задержан 41-летний мужчина (гражданин другого государства), который делал дома у учительницы ремонт.

"В день убийства мужчина пришел к женщине, чтобы забрать у нее деньги, которые она, якобы была ему должна за ремонт. Между ними завязался конфликт. В результате мужчина схватил веревку и задушил хозяйку квартиры",- рассказал заместитель начальника Шевченковского ОП Андрей Грязев и добавил, что злоумышленник снял с женщины золотые серьги, забрал ее мобильный телефон, банковскую карту и скрылся.

Через несколько часов подозреваемого задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Ранее "Страна" писала о том, что в Молдове задержали киллера, расстрелявшего в Харькове у ресторана группу кавказцев.

Также мы сообщали, что в Черногории объявили в розыск гольфиста, подозреваемого в убийстве украинской бизнес-леди.