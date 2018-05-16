Ужасающие пробки в Киеве накануне финала ЛЧ-2018 обусловлены интенсивными дорожными работами, а также перекрытием Крещатика по требованию УЕФА.

Об этом в комментарии ЛБ рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Ситуация с передвижением в городе Киеве усугубилась в весенний период, так как работники дорожных служб с наступлением теплого времени года вышли на рабочие места. И температурный режим сейчас позволяет проводить интенсивные дорожные работы даже ночью. "Киевавтодор" и организации-подрядчики работают круглосуточно. Этим вызваны большие пробки в городе", - отметил Кличко.

"Я выслушиваю в адрес КГГА, мэрии много нареканий со стороны автолюбителей в отношении пробок. Увы, перекладка асфальта и ремонтные работы связаны с перекрытием дорог. Если кто-то знает метод, как можно переложить асфальт и сделать ремонт, не перекрывая движение, я буду ему благодарен. Но насколько мне известно, таких но-хау в мире не существует. "Убер" предлагает альтернативу - воздушное такси, но оно только в планах", - добавил Кличко.

Кроме того, по словам мэра, ситуация с движение в центре города еще и усугублена перекрытием Крещатика, на котором монтируют фан-зону для болельщиков финального мачта Лиги чемпионов.

"Именно эта локация была выбрана УЕФА, и это было одним из условий проведения Лиги чемпионов в Киеве. Чтобы решить данную ситуацию, мы через СМИ предупреждаем киевлян, даем направления, каким образом можно объехать пробки или предлагаем им пользоваться общественным транспортом, не усугубляя и так достаточно сложную ситуацию", - говорит Кличко.

Также на сложной ситуации на дорогах, - отмечает столичный градоначальник, - сказывается фактическое отсутствие закона о парковке. Ожидается, он вступит в силу только через четыре месяца.

"Сегодня на каждой улице - даже несмотря на знаки "Остановка запрещена" - по две полосы заняты или припаркованными автомобилями или теми, которые бросили безответственные автолюбители. Через четыре месяца – когда закон вступит в силу - парковать авто в неустановленном месте станет слишком дорого. Сейчас мы делаем парковочные места, "карманы" - готовимся к тому, чтоб предоставить альтернативу ", - отметил мэр.

"Также могу сказать, что парковать авто в центре города будет гораздо дороже, чем на "перехватывающих" паркингах, которые мы будем запускать летом на въездах в город. Это - мировая практика. Существует много предложений о перекрытии въезда в центральную часть города, но уверен, что мы будем действовать по примеру Лондона, Берлина, Вены - парковаться в центре города будет экономически дороже, чем на окраинах", - добавил Кличко.

При этом он отметил, что в городе решается проблема и с коммунальным транспортом. За последние два года было куплено 100 автобусов, 40 трамваев пятого поколения и 17 троллейбусов. "Мы обновляем не только транспортную инфраструктуру, но и тот транспорт, что есть в Киеве, он должен стать удобным, комфортным, безопасным и стать альтернативой маршруткам, которые заполняют дороги, но не отвечают ключевым требованиям киевлян", - резюмировал мэр.

Крещатик перекрыт до 31 мая от ул. Институтской до ул. Б.Хмельницкого. Кроме того, проводится ремонт дорог практически во всех районах города. А также к реконструкции готовят Шулявский мост, который закроют на 1,5 года.

Ранее "Страна" сообщала, что центр Киева замер в пробках из-за перекрытого Крещатика.

также "стоит" проспект Победы и центр. В Киеве, с утра 14 мая, пробки достигли 8 баллов.