Бывшая девушка принца Гарри, 32-летняя дизайнер ювелирных украшений Челси Дэви, с которой он встречался с 2004 по 2011 год, призналась, что никому не пожелает того, через что она прошла вместе с ним.

Об этом она заявила за несколько дней до свадьбы принца Гарри с Меган Маркл, которая состоится 19 мая.

Об этом сообщает Harpers Bazaar.

"Все семь лет с Гарри были пыткой для меня. Я постоянно чувствовала давление со стороны, дискомфорт, чувствовала на себе оценочные взгляды, вместо того, чтобы наслаждаться отношениями и оставаться нормальным ребенком, кем я на тот момент была. Обидно ли мне, что я не выхожу замуж за принца сейчас? Нет, это бесспорно жизнь не для меня", - заявила она.

Принц Гарри с Челси Дэви Фото: harpersbazaar.com.ua

Фото: harpersbazaar.com.ua

Как сообщала "Страна", родня Меган Маркл призывает принца Гарри отказаться от свадьбы пока не поздно.

Также накануне свадьбы Принца Гарри с Меган Маркл стало известно, почему Елизавета II не назвала невесту принца Гарри "достойной доверия и любимой".