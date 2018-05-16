В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту процессуальных действий уголовного характера в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Украине.

В данный момент российских следователи проводят ряд действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и выявления подозреваемых лиц, сообщает пресс-служба российского правоохранительного ведомства.

"Незаконное привлечение Вышинского к уголовной ответственности обусловлено воспрепятствованием его профессиональной деятельности путем принуждения к отказу от распространения объективной информации о событиях на территории Российской Федерации и Украины, связанных с легитимностью (аннексией - Прим.Ред.) вхождения в состав Российской Федерации Автономной Республики Крым, ее дальнейшим социально-экономическим развитием, а также негативными последствиями вооруженного конфликта на юго-востоке Украины", - говорится в тексте официального сообщения.

Также в Следственном комитете России заявили, что в соответствии с Конвенцией "О защите прав человека и основных свобод", каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ.

Как сообщала "Страна", СБУ обыскивает квартиру корреспондента РИА Новости Украина Людмилы Лысенко. По словам адвоката, Лысенко вызовут на допрос в СБУ в пятницу, 18 мая.

Напомним, что глава комитета Рады по свободе слова назвала "обоснованным" задержание главреда РИА Новости Украина.