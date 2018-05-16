В российской Удмуртии горит бывший военный полигон. Из-за взрывов боеприпасов в соседний поселок эвакуируют две тысячи жителей расположенного в непосредственной близости населенного пункта Пугачево. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Проводится эвакуация двух тысяч человек в поселок Малая Пурга в 7 км от населенного пункта Пугачево", - сказал собеседник агентства.

В МЧС сообщили, что к тушению пожара привлекли самолет-амфибия Бе-200ЧС.

"В настоящее время происходит единичная детонация боеприпасов. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщили в МЧС России.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие службы экстренного реагирования. Сотрудники МЧС оснащены бронежилетами. Проводится информирование населения о складывающейся обстановке.

В готовность к реагированию приведена аэромобильная группировка ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике, авиация МЧС России. На место следуют два пожарных поезда.

Как сообщил и.о. руководителя пресс-службы правительства Удмуртской Республики Алексей Серебренников, из-за взрывов также эвакуируют близлежащий военный городок.

"Перекрыты железная дорога и трасса", - сказал он.

Ранее "Страна" писала о том, что 3 мая Балаклея содрогнулась от взрывов на военном арсенале, где уже рвались снаряды и ракеты в марте 2017 года.

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