Кабинет министров одобрил постановления об утверждении соглашений между правительством Украины и Катаром, а также островами Антигуа и Барбуды о взаимной отмене визовых требований.

Об этом сообщает УНН.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Напомним, безвизовый режим для граждан Украины с биометрическими паспортами вступил в силу 11 июня 2017 года для всех стран ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии), а также для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

По данным Госслужбы статистики, количество выездов украинцев за границу в 2017 году составило 26,4 млн, что на 1,8 млн больше, чем годом ранее.

Как сообщала "Страна", украинцев будут за 7 евро проверять перед поездками в ЕС.