В Министерстве здравоохранения опровергли информацию о существовании каких-либо "безопасных норм употребления алкоголя", которую ряд СМИ распространили со ссылкой якобы на экспертов ведомства.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минздрава.

В Минздраве отметили, что безопасной для здоровья дозы употребления алкоголя вообще не существует. Вместе с тем существует прямая зависимость развития опасных заболеваний от выпитого спиртного. Например, чем больше таких напитков вы употребляете, тем выше становится риск развития у вас онкологических заболеваний.

"Информация о том, что якобы эксперты Минздрава заявляют, что вином и пивом нельзя отравиться, и дают "безопасные нормы" употребления алкоголя, не соответствует действительности.

Украинские СМИ, которые распространили это сообщение, ссылаются на российский Телеграмм канал - очевидно, речь идет о российском Минздраве. Просим представителей медиа быть внимательными, проверять информацию и не распространять фейков ", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", дело производителей суррогатного алкоголя, из-за которого погибли 48 украинцев - дошло до суда.

Напомним, что под Винницей полицейские изъяли почти тонну смертельно опасного суррогатного алкоголя.