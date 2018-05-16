В эстонском регионе Канепи члены местного совета проголосовали за новый флаг с изображением листа конопли.

Об этом сообщает Reuters.

Перед этим прошел онлайн-опрос, поддержавший такое предложение

Фото: yahoo.com

Название региона на юго-востоке Эстонии происходит от слова "Канепи", который в переводе обозначает марихуану и коноплю. Более 150 лет назад в этом регионе выращивали коноплю, из которой делали ткань, масло и веревки.

Потребность в новом флаге возникла после того, как несколько разных районов местного самоуправления слились в больший - Канепи.

Местный совет также принял новый герб региона - зеленый щит с серебряным листком конопли.

На заседании местного совета девять членов проголосовали за флаг, а восемь - против.

Председатель Совета Кайдо Коив, который поддержал новый флаг, отметил, что этот процесс "был очень демократичным", несмотря на вопросы о количестве привлеченных к онлайн-опросу, и не видел причин отклонить этот символ.

Продажа наркотиков в Эстонии запрещена. Хранение и использование марихуаны в малых количествах для личного пользования является правонарушением, которое карается штрафом.

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом в старом доме обнаружили высокотехнологичную плантацию элитной конопли.

Также СБУ поймала двух фермеров, которые занимались выращиванием марихуаны под Киевом.