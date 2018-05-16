Власти района в Эстонии утвердили флаг и герб с изображением конопли
В эстонском регионе Канепи члены местного совета проголосовали за новый флаг с изображением листа конопли.
Об этом сообщает Reuters.
Перед этим прошел онлайн-опрос, поддержавший такое предложение
Фото: yahoo.com
Название региона на юго-востоке Эстонии происходит от слова "Канепи", который в переводе обозначает марихуану и коноплю. Более 150 лет назад в этом регионе выращивали коноплю, из которой делали ткань, масло и веревки.
Потребность в новом флаге возникла после того, как несколько разных районов местного самоуправления слились в больший - Канепи.
Местный совет также принял новый герб региона - зеленый щит с серебряным листком конопли.
На заседании местного совета девять членов проголосовали за флаг, а восемь - против.
Председатель Совета Кайдо Коив, который поддержал новый флаг, отметил, что этот процесс "был очень демократичным", несмотря на вопросы о количестве привлеченных к онлайн-опросу, и не видел причин отклонить этот символ.
Продажа наркотиков в Эстонии запрещена. Хранение и использование марихуаны в малых количествах для личного пользования является правонарушением, которое карается штрафом.
Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом в старом доме обнаружили высокотехнологичную плантацию элитной конопли.
Также СБУ поймала двух фермеров, которые занимались выращиванием марихуаны под Киевом.