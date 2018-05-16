Нардеп от "Оппозиционного блока" Сергей Дунаев, представление о снятии неприкосновенности на которого направил в парламент генпрокурор Юрий Луценко, не указал в своей декларации за 2017 свое участие в ряде юридических лиц.

Об этом сегодня сказал журналистам председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Мангул, передает УНН.

"Вывод обоснован был утвержден в ноябре 2017 года. Я тогда еще не работал в агентстве. Могу сказать, что народный депутат Дунаев в декларации за 2017 не указал свое участие в ряде юридических лиц", - сказал глава НАПК, отвечая на вопрос журналистов о том, какие нарушения были выявлены в декларации народного депутата.

Ранее "Страна" сообщала, что в Оппозиционном блоке прокомментировали представление Луценко на депутата Дунаева.

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