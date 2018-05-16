На свалке возле Днепра волонтеры обнаружили прикопанные в земле вещи погибших на Донбассе украинских бойцов: окровавленную форму, берцы, нательные крестики, медали.

Об этом сообщает ТСН.

Гуманитарная миссия "Черный тюльпан" обнаружила всего 38 мешков с бирками морга на территории рыбхоза.

По предварительным данным, это вещи погибших в Иловайском котле.

"К волонтерам обратился фермер, который арендует эту территорию. Он сообщил, что в 2014 году полицейские попросили посушить вещественные доказательства на территории. Но потом никто за ними не вернулся. Вещи погибших бойцов прикопали, но собаки периодически разрывали мешки и разносили", - говорится в сюжете.

Волонтеры вызвали следственно-оперативную группу. Все найденное доставили в райотдел.

Среди вещей волонтеры нашли в частности крестики и окровавленную одежду Фото Николая Колесника

Фото Николая Колесника

Фото Николая Колесника

Фото Николая Колесника

Фото Николая Колесника

"Насколько дорого было бы маме, жене, сестре получить вот этот крестик, который мы нашли в кармане! То есть вещи практически не осматривали. Вещи, которые очень личные, их нужно передать родственникам, согласно человеческим законам в том числе", - отметила волонтер миссии "Черный тюльпан" Виктория Симкина.

"В одном из карманов был найден молитвенный пояс, защитный. Там скотомогильник - ниже мешки с дохлыми курами. На этот скотомогильник это все забросили", - рассказал член гуманитарной миссии Анатолий Золотарев.

Волонтеры ждут ответа полиции, как все это оказалось на свалке рыбхоза и с вещественными доказательствами будет в дальнейшем.

Как сообщала "Страна", украинский суд хочет взыскать с России 60 тысяч евро в пользу отца погибшего в Иловайске бойца.

Напомним, что мы публиковали материал, в котором ветераны Иловайска вспоминают, как выбирались из котла.

Ранее "Страна" также публиковала фото, как выглядит Иловайск через три года после боев.