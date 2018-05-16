Директор одной из киевских школ и сотрудник коллегии Минобразования пригрозил обращаться в налоговую для проверки родителей, которые заключают "фейковые договоры аренды", чтобы отдать своего ребенка в школу по территориальному принципу.

Об этом он написал в Facebook.

"Предупреждение для тех "хитрецов", которые сейчас могут готовить фейковые "договоры аренды", чтобы получить место в школе там, где на это имеют право другие люди, которые действительно проживают у этой школы.

Так вот: как директор школы и как гражданин я могу обратиться в налоговую с просьбой проверить подозрение на совершение налогового преступления в виде неуплаты налогов.

Конкретно: уплачены ли налоги по договору аренды от ____ по № ____ между ______ и _______, который фиксирует арендные отношения по адресу ___________.

И если возникнет сомнение в подлинности договора аренды - сделаю это обязательно. Так что - лучше не рискуйте. Если же договор действителен - просим в нашу школу на законных основаниях", - указано в опубликованном сообщении директора.

Фото: facebook.com/sivangor

"Страна" рассказывала о том, что новый механизм зачисления первоклашек может вызвать новый виток коррупции - как в школах, так и в домовладениях, которые смогут продавать прописку родителям детей, если им приглянулась школа, находящаяся на данной территории.

В интернете уже появилось немало объявлений о "покупке" прописки.

В документе, опубликованном Минобразования, говорится, что для зачисления ребенка в первый класс один из родителей должен подать заявку в учебное заведение не позднее 31 мая, или уже после 15 июня. Также родители могут подавать аналогичные заявки в другие образовательные учреждения.

Напомним, что 10 мая 2018 на сайте Министерства образования и науки Украины опубликован приказ об утверждении нового порядка зачисления учеников в первый класс начальной школы. Согласно новым правилам, первоклашек будут принимать в школу по территориальному принципу.