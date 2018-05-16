Расположенные в зоне повышенной сейсмической активности Гавайские острова могут серьезно пострадать от активизировавшихся вулканов. Это ставит под угрозу существование знаменитого курорта, который образовался там за последние 100 лет из-за того, что вулканы были неактивны.

Сейчас ситуация изменилась. В частности, на днях произошло извержение вулкана Kīlauea, застывшая лава которого образовывала стены высотой с четырехэтажный дом. Об этом сообщает телеканал ABC.

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором предупредил о возможной национальной опасности, так как соседние острова также начали покрываться сетью трещин, из которых извергается магма. В связи с этим уже отдана команда о начале полной эвакуации восточного побережья самого большого гавайского острова. Крупные заводы начали слив горючих жидкостей в целях безопасности.

В настоящее время уже более тысячи человек эвакуировано, несколько десятков домов попали под раскаленные потоки лавы. Увеличивающееся количество трещин в земле на множестве островов и извержение вулкана создают условия для возможно еще более серьезного и разрушительного извержения, которое может сильно изменить облик Гавайских островов.

Ранее "Страна" писала о том, что извержение вулкана на Гавайях уничтожило не менее 30 домов.

Также мы сообщали, что МИД советует украинцам не ездить в Индонезию из-за опасного вулкана.