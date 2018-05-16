Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который рассказал, что не планирует участвовать в выборах президента Украины в 2019 году, призывает к созданию в стране новой правоцентристской партии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Луценко, новая партия должна стать провайдером плана европейских реформ.

"Думаю, что и "Народному фронту", и БПП, и ряду других партий давно пора понять, что самодостаточные люди, средний и креативный класс, давно ищут не вождей, а стабильную политическую силу, отстаивающую их интерес", - подчеркнул генпрокурор.

По его мнению, "старые партии уже не имеют шансов".

"Нужно самоочищение, объединение и обновление. Это касается и названия, и руководства, и целей", - считает он.

Луценко также высказался за усиление полномочий парламента. По мнению генпрокурора, президент должен поддержать изменения в Конституцию, "которые он уже раз вносил, но злополучная поправка об особом статусе Донбасса убила это предложение".

"Областные и районные администрации должны уйти в небытие, префекты должны скреплять страну от возможного сепаратизма, а все исполнительные органы должны управляться Кабмином по особым процедурам", - сказал он, отметив, что "в нынешней ситуации в Украине как минимум до восстановления территориальной целостности и министр обороны, и министр иностранных дел должны контролироваться президентом".

Ранее Луценко также заявил, что переписка Онищенко с людьми Порошенко должна стать предметом разбирательства.