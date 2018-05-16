Международная федерация футбола (ФИФА) окончательно определилась с планами реформирования чемпионата мира среди клубных команд.

Первый розыгрыш обновленного чемпионата мира среди клубов состоится уже в 2021 году.

Как передает Football Italia новый турнир пройдет летом, с 10 по 28 июня. Скорее всего его примет Китай. В новом турнире примут участие 24 клуба, которые будут разведены на 8 групп по 3 команды.

Примечательно, что в первом розыгрыше нового чемпионата мира примут команды специально приглашенные ФИФА. И естественно, что такие приглашения получат самые знаменитые и титулованные. Однако на будущее в ФИФА пообещали отбирать участников чисто по спортивным достижениям. 

В клубном чемпионате мира примут участие 12 команд из Европы, 3 - из Южной Америки, по 2 - из Северной Америки, Африки и Азии. Еще одна команда будет выбрана после матча плей-офф между лучшей командой Океании и 4-м клубом Южной Америки.

Список европейских команд, которые будут приглашены на первый чемпионат мира среди клубов

Испания: "Реал", "Барселона".

Англия: "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед".

Италия: "Ювентус", "Интер", "Милан".

Германия: "Бавария".

Франция: "ПСЖ".

Голландия: "Аякс".

Еще два клуба будут выбраны из "Манчестер Сити", "Челси", "Атлетико", "Порту", "Бенфика", "Боруссия" Дортмунд.

Ранее "Страна" сообщала, что ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз за расистские выкрики фанатов.

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