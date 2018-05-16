Президент России Владимир Путин заявил, что корабли военно-морского флота РФ с крылатыми ракетами "Калибр" будут постоянно нести боевую вахту в Средиземном море.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, в этом году планируется более сотни походов обычных и подводных кораблей.

Он пояснил, что в Средиземном море корабли с ракетами будут нести вахту из-за "опасности вылазок международных террористов в Сирии".

Напомним, ранее Россия активизировала деятельность кораблей пограничников и ВМФ РФ в Азовском море.

Как сообщала "Страна", ФСБ России сообщила о задержании украинских рыбаков без документов в Азовском море.

Также "Страна" писала, что Россия угрожает ввести свой военный флот в Азовское море.