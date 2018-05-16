Палестина отозвала своих послов в четырех европейских странах в знак протеста против участия дипломатов этих стран в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.

Об этом сообщает The Associated Press.

Палестинское министерство отозвало послов в Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии для проведения консультаций.

Палестинцы заявили, что они считают участие дипломатов европейских стран в открытии посольства США "серьезным нарушением международного права".

Европейский Союз официально высказался против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Но четыре европейские страны нарушили политику ЕС и приняли участие в церемонии.

Напомним, в результате беспорядков на административной границе Сектора Газа погибли 58 палестинцев, 2700 - получили ранения и травмы.

14 мая в Иерусалиме официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Ранее "Страна" сообщала, что израильские войска убили 40 палестинцев в день открытия посольства США.

Также вход Трампа в Иерусалим. Взорвется ли Ближний Восток и чего ждать Украине.