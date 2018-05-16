Генпрокурор Юрий Луценко не намерен принимать участие в президентских выборах. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я, наверное, единственный не кандидат в президенты из большого круга моих знакомых. Это продуманное решение. С самого начала моей работы здесь, несмотря на разные разговоры, я точно не кандидат в президенты", - сказал он.

Говоря о предстоящих выборах, Луценко назвал их "символичными". "Ровно сто лет назад Украина была примерно в такой же ситуации... Небольшая группа людей старалась тогда построить страну. И огромная масса людей, подогреваемая пятой колонной Кремля, доморощенными радикалами и полезными идиотами, просто уничтожила УНР. Потом и поэтому – в землю полегли миллионы украинцев. Этот урок мы должны помнить, если хотим быть успешной страной", - считает он.

По словам генпрокурора, его роль на выборах – "сдержаться и не начать давать прямые оценки популистам". "Я буду стараться говорить только одно – поддержите тех, кто строит страну, а не тех, кто всё критикует и дает бесконечные невыполнимые обещания", - подчеркнул он.

Очередные президентские выборы в Украине пройдут в 2019 году.

Как сообщала "Страна", фракции в Раде пока не смогли договориться по кандидатурам членов ЦИК.

Фракция "Блок Петра Порошенко" выступает за то, чтобы кадровые вопросы, в частности ЦИК, были вынесены на рассмотрение, однако практически все другие фракции выступают за то, чтобы продолжить политические консультации.

Напомним, что Коломойский заявил об очень большом желании Порошенко получить канал 1+1 перед выборами.