На территории Молдовы задержали исполнителя расстрела группы кавказцев, который произошел в марте в Харькове. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олега Беха.

"Из тех двух, которые задержаны, один имеет отношение к нам, второй - к другому преступлению на территории другой области, куда он будет экстрадирован", - сказал Бех.

По его словам, экстрадиционная процедура может продлиться до шести месяцев.

"Мы зависим от выполнения молдавской стороной этих вопросов. Я думаю, что это будет сделано максимально быстро, но сроки могут быть и до полугода», - отметил начальник областной полиции.

Он добавил, что один из пострадавших в результате нападения - гражданин Грузии - имеет отношение к криминальному миру и отбывал наказание за умышленное убийство на территории России.

"Он имеет отношение к криминальному миру. На сегодняшний момент он находится на территории Украины, но со следствием не сотрудничает", - рассказал Бех.

Напомним, 29 марта в Харькове неизвестные обстреляли группу кавказцев. В результате стрельбы 32-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы и скончался в больнице, еще один - 38-летний мужчина был ранен в бедро. Нападавшие с места происшествия скрылись, бросив оружие.

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