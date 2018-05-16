На перегоне Крюков на Днепре - Бурты в Полтавской области 11-летний школьник получил тяжелую травму ноги, занимаясь так называемым зацеперством (пытался запрыгнуть на грузовой поезд во время его движения).

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Учащемуся специализированной школы (направление физическое воспитание) города Кременчуг ногу спасти не удалось, мальчику ампутировали стопу правой ноги.

Всего с начала года на железнодорожном транспорте травмированы 11 детей в возрасте до 16 лет, из них 3 – смертельно.

При этом вследствие поражения электрическим током травмированы двое, а вследствие зацепинга травмирован один ребенок.

За соответствующий период 2017 года были травмированы 8 детей в возрасте до 16 лет, из них 3 погибли.

При этом поражения электрическим током получили 4 детей в возрасте до 16 лет.

В связи с приближением летних каникул железнодорожники напоминают родителям и педагогам о необходимости провести профилактическую беседу с детьми и молодежью в отношении ответственного и сознательного поведения вблизи железной дороги.

Как сообщала "Страна", во Львове 18-летняя зацеперша получила удар током и ожог вместо селфи.

Также "Страна" писала, что в Киевской подземке погиб очередной зацепер.