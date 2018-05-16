В истории с будущим трудоустройством главного тренера донецкого Шахтера Паулу Фонсеки появилась новая информация.

Солидная португальская газета O Jogo сообщила о том, что наставник "горняков" отклонил предложение английского Вест Хэма, на переговоры с которым он летал в понедельник 13 мая, и продлит соглашение с дончанами еще на два года.

Фото: twitter.com/ojogo

Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшие дни, а годовая зарплата португальца составит 4 миллиона евро.

Напомним, что за последнее время Фонсеку "сватали" в такие клубы, как Арсенал, Эвертон, Вест Хэм, Бенфика, Наполи, Зенит и Аль Хилаль. Но взвесив все "за" и "против", португальский спецалист предпочел остаться в команде, с которой он выиграл уже пять трофеев.

Ранее "Страна" сообщала, что Шахтер требует от комитета ФФУ по этике разобраться в странной истории с отравлением игроков Вереса.