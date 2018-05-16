Переписка Онищенко с людьми Порошенко должна стать предметом разбирательства - Луценко
Так называемая "переписка Онищенко" с людьми президента Петра Порошенко должна стать предметом работы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"
"То, что я увидел из последних опубликованных смс, – это серьезная почва для работы детективов НАБУ и прокуроров САП. То, что Онищенко совершал преступления, о которых я докладывал в Верховной Раде, - уже признает и он сам. Теперь нужно идти дальше. Закон определил именно САП отвести фигурантов пленок Онищенко "или в ЗАГС, или к прокурору", - сказал генпрокурор.
Он напомнил, что "Генпрокуратура не имеет возможности реагировать на подобные ситуации относительно действующих руководителей государства, министров, депутатов". "Единственное, что я могу сделать, – отправить материалы в НАБУ", - сказал Луценко.
Отвечая на вопрос о политической оценке опубликованных материалов, он назвал ее "неоднозначной". "Я не склонен доверять человеку, который обоснованно обвиняется в крупных экономических хищениях. Привычка всё и вся записывать и выдавать часть записей манипулятивными кусочками тоже не увеличивает доверие", - отметил Луценко.
До этого в СМИ были опубликованы копии смс, которые, как утверждает находящийся в розыске народный депутат Александр Онищенко, свидетельствуют о широкомасштабной коррупции со стороны окружения президента и ряда политических сил в парламенте.
Фигуранты этих смс заявили об их недостоверности.
Ранее "Страна" сообщала о пленках Онищенко. Полиция начала расследование превышение власти НАБУ - САП.
Также САП открыла дело по материалам пленок Онищенко о коррупции Порошенко. Документ