Так называемая "переписка Онищенко" с людьми президента Петра Порошенко должна стать предметом работы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

"То, что я увидел из последних опубликованных смс, – это серьезная почва для работы детективов НАБУ и прокуроров САП. То, что Онищенко совершал преступления, о которых я докладывал в Верховной Раде, - уже признает и он сам. Теперь нужно идти дальше. Закон определил именно САП отвести фигурантов пленок Онищенко "или в ЗАГС, или к прокурору", - сказал генпрокурор.

Он напомнил, что "Генпрокуратура не имеет возможности реагировать на подобные ситуации относительно действующих руководителей государства, министров, депутатов". "Единственное, что я могу сделать, – отправить материалы в НАБУ", - сказал Луценко.

Отвечая на вопрос о политической оценке опубликованных материалов, он назвал ее "неоднозначной". "Я не склонен доверять человеку, который обоснованно обвиняется в крупных экономических хищениях. Привычка всё и вся записывать и выдавать часть записей манипулятивными кусочками тоже не увеличивает доверие", - отметил Луценко.

До этого в СМИ были опубликованы копии смс, которые, как утверждает находящийся в розыске народный депутат Александр Онищенко, свидетельствуют о широкомасштабной коррупции со стороны окружения президента и ряда политических сил в парламенте.

Фигуранты этих смс заявили об их недостоверности.

Ранее "Страна" сообщала о пленках Онищенко. Полиция начала расследование превышение власти НАБУ - САП.

Также САП открыла дело по материалам пленок Онищенко о коррупции Порошенко. Документ