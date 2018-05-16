На время летних отпусков назначается дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 761/762 сообщением "Киев - Одесса - Киев". Поезд будет курсировать ежедневно с 15 июня по 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 06:10 и прибывать в Одессу в 13:24 с остановками на станциях: Казатин (07: 52-07: 53), Винница (08: 31-08: 33), Жмеринка (09: 07-09: 09), Вапнярка (10: 01-10: 02) и Подольск (11: 17-11: 18).

Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 14:52 и прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 21:54 с остановками на станциях: Подольск (16: 55-16: 56), Вапнярка (18: 12-18: 13), Жмеринка (19 : 03-19: 05), Винница (19: 35-19: 37), Казатин (20: 14-20: 15).

В одесском направлении также курсирует скоростной поезд категории Интерсити+ № 763/764 сообщением Киев - Одесса - Киев.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" увеличила число доппоездов на Троицу. Список направлений.

Также "Страна" писала, что "Укрзализныця" изменила график движения поездов в Одессу.