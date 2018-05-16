Звездный форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о планах "альби - селесте" на Мундиале и пообещал, что не уйдет из национальной команды в случае ее неудачного выступления.

Об этом великий аргентинец рассказал в интервью TyC Sports.

"Если мы не станем чемпионами мира в 2018 году, я все равно продолжу выступать за сборную Аргентины. После того как я объявил о своем уходе пару лет назад, сразу понял, что совершил огромную ошибку. Всегда нужно продолжать бороться за свои мечты.



Попадание в первую четверку будет означать, что Аргентина провела хороший чемпионат мира. Мы заслуживаем быть там из-за нашей истории. Это требует полной отдачи большого количества сил и энергии, но мы должны попасть в четверку", - заявил Лео Месси.

Ранее "Страна" сообщала, что Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.