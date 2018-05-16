Банда браконьеров из арабских стран за последние 10 лет вывезла из Украины около полмиллиона диких певчих птиц на общую сумму $2,5 млн.

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель главы Государственной экологической инспекции Виктор Канцурак, пишет УНИАН.

"По нашим данным, формирование действует в Украине около 10 лет. За это время было вывезено из Украины самолетами около полмиллиона диких певчих птиц. Но во время отлова и транспортировки гибнут десятки, то есть, на самом деле в Украине за 10 лет было уничтожено несколько миллионов диких певчих птиц. Если брать подсчет только по вывезенным, то Украине был нанесен ущерб в $2,5 млн. Только за 2017 год с аэропорта Жуляны в Ливан и Оман было вывезено 20 партиями 20,69 тыс. щеглов", - сказал Канцурак.

Среди птиц, которых вывозят из Украины, кроме щеглов есть такие виды, как чечетка, чиж, синиц, снегирь. Эти виды запрещено отлавливать согласно ст. 6 Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе, подписанной в 1979 году, которую Украина ратифицировала в 1996 году.

Птиц вывозили в такие арабские страны, как Ливан, Оман, Катар, Иорданию, Кувейт, Ливию, Объединенные Арабские Эмираты.

По данным Канцурака, во главе группировки стоят арабы, которые платят украинским птицеловам по 50 грн за птицу, а в арабских странах их продают по $30-50 и более.

Канцурак рассказал, что птиц ловят стаями с помощью специальных сеток, которые закупают в Китае. Эти сетки, по его словам, в Украине запрещены. Канцурак отметил, что вывоз диких птиц из Украины – нарушение и украинского, и международного законодательства, поскольку для ловли и вывоза диких животных из Украину нужно получить разрешение.

"Если я хочу вывезти из Украины щегла, во-первых, мне нужно его сначала поймать. Для этого я должен получить в Министерстве экологии разрешение. Есть постановление Кабмина от 25 января 1996 года №123 "Об утверждении Временного порядка взимания платы за специальное использование диких животных". Здесь говорится, сколько и какое животное стоит. Например, синичка или щегол стоит 6 долл. Я плачу эту сумму, и получаю разрешение. Это разрешение показывает, что я это животное официально приобрел. Потом мне нужно получить международный ветеринарный паспорт о том, что животное ничем не болеет", - рассказал Канцурак.

При этом он подчеркнул, что Министерство экологии, которое официально должно выдавать разрешение на вывоз птиц, ни разу за 10 лет таких разрешений не выдавало, о чем было сказано на совещании в министерстве.

По словам Канцурака, фитосанитарная служба не проверяет наличие такого разрешения у людей, которые приносят диких птиц с целью получения документов на вывоз.

Ранее "Страна" сообщала, что украинец пытался незаконно вывезти в Дубай соколов в чемодане.

Также в "Борисполе" задержали украинца, который вез в Катар трех соколов в чемодане.