В ближайшие сутки в западных, южных и центральных областях Украины погода останется теплой и солнечной, лишь западные области окажутся в более прохладной воздушной массе. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях только утром возможен дождь, днем в южных (кроме Запорожской) и центральных областях пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

В Карпатах и на Закарпатье 17 мая пройдут сильные дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем при грозах местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 21-26°, в западных областях 17-22°; в южных и восточных областях ночью 11-16°, днем 24-29°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 мая самая высокая температура днем была +30,7 в 1975 году, самая низкая ночью +3,5 в 1936 году.

Фото: meteo.gov.ua

18 мая прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 14-19°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 20-26°.

В Киеве – ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

Фото: meteo.gov.ua

16 мая в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 17-22°, возле Одессы 15°, в Днепре возле Киева 18°.

Как сообщала "Страна", погода в Киеве в ночь на 9 мая побила 137-летний температурный рекорд.

Также "Страна" писала о том, что в Украине сегодня потеплеет, на западе и востоке дожди.