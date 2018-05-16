Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения собирается обратиться к премьер-министру Украины и Кабинету министров с требованием отказаться от использования вакцины АКДС (коклюш-дифтерия-столбняк) производства "Серум институт Индии Пвт Лтд" (SII, Serum Institute of India, Индия), закупленной за средства госбюджета фондом ЮНИСЕФ (UNICEF). Об этом пишет Интерфакс.

Такое решение депутаты приняли на заседании комитета во вторник, заслушав информацию Министерства здравоохранения о расследовании смерти ребенка в Тернопольской области, привитого в день смерти вакцинами "Имовакс Полио" производства "Санофи Пастер" (серии № Р3А501V), и вакциной АКДС производства "Серум институт Индии Пвт Лтд" (серии № 282Р6016А).

Член комитета Алексей Кириченко, в частности, отметил, что ранее комитет уже принимал решение относительно нецелесообразности использования данной вакцины АКДС.

Отвечая на вопросы депутатов, генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита, сообщил, что после сообщения о смерти ребенка начала работу региональная группа оперативного реагирования, работа которой завершится в течение 28 дней после происшествия.

"7 мая был получен первичный протокол обследования, согласно которому смерть ребенка произошла вследствие респираторного состояния, вызванного внешним агентом, что привело к гипоксии и дыхательной недостаточности", - сказал Курпита.

Он также сообщил, что умерший ребенок был привит шестым из 10-дозного флакона вакцины АКДС, а этой же серией вакцины АКДС в Тернопольской области были вакцинированы еще 19253 детей.

"В настоящее время Минздрав имеет убедительные доказательства, что смерть ребенка и вакцинация не связаны. Трагедия связана с тем, что внешний агент повлиял на дыхательные пути ребенка, в настоящее время идет следствие, которые даст ответ на то, каким образом на него повлиял внешний агент", - сказал он.

По словам Курпиты, данная серия вакцины сейчас находится в карантине до выяснения и окончания расследования.

"Минздрав проинформировал Гослекслужбу относительно отсутствия причинно-следственной связи, но Гослекслужба ответила, что ожидает заключения региональной группы, которое должно быть готово в течение 28 дней после происшествия, поскольку проводится токсикологическая экспертиза", - сказал генеральный директор Центра общественного здоровья.

Также Владимир Курпита отметил, что при использовании данной вакцины от полиомиелита и АКДС в 2017 году не было зафиксировано ни одного случая смерти от вакцинации, однако регистрируются "непредвиденные побочные реакции после иммунизации", которые составляют примерно 4,5% всех случаев использования вакцины.

Ранее "Страна" писала о том, что Венгрия передаст Закарпатью 37 тысяч доз французской вакцины.

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