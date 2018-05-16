С 13 июня лоукостер Ryanair дает вдвое меньше времени на то, чтобы бесплатно зарегистрироваться на рейс.

По новым правилам придется укладываться в срок от 48 часов (двух суток) до 2 часов перед вылетом, хотя раньше можно было сделать это и за четверо суток.

Что касается платного чекина, то его разрешают выполнить даже за 60 суток до рейса. Обойдется услуга в €4, зато место на борту будет не случайным, а тем, какое предпочтет пассажир.

Регистрация в аэропорту обходится дорого – €55.

Клиентам, которые запланировали вылет после 13 июня, компания написала на электронную почту с предложением зарегистрироваться на рейсы по новым правилам или сдать билеты.

Как зарегистрироваться на рейс Ryanair онлайн – подскажет специальный видеоролик.

Ранее "Страна" сообщала, что лоукостер Ryanair ведет переговоры с пятью украинскими аэропортами. Среди них - Одесса.

Также Ryanair может начать летать в Украине раньше осени - Порошенко.