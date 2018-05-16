Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что обеспокоена заявлением ОБСЕ по поводу обысков в "РИА Новости Украина".

Об этом сообщает "Гордон".

По словам Геращенко, "РИА Новости Украина" – это "просто логово пропаганды против Украины".

"Я бы хотела обратиться к нашим уважаемым коллегам из ОБСЕ, а также к тем творческим союзам Украины, которые работают в Украине, что, возможно, стоит давать нашим коллегам в Вене больше информации о нарушениях прав журналистов, которые происходят на оккупированном Донбассе и в Крыму. Мы очень редко, к сожалению, слышим заявления о судьбе журналиста Станислава Асеева (Васина), которого уже год удерживают оккупанты в тюрьме в Донецке. Мы почему-то очень мало слышим слов поддержки от наших зарубежных коллег украинскому журналисту Роману Сущенко, которого безосновательно два года удерживают в российской тюрьме", – добавила Геращенко.

Напомним, 15 мая представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины воздерживаться от ненужных ограничений работы иностранных журналистов, что сказывается на свободном потоке информации и свободе СМИ. "Борьба с пропагандой не должна отставать от международных стандартов и не должна представлять собой непропорциональное вмешательство в деятельность СМИ", - заявил он.