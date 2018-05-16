Сегодня Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовал за предоставление макрофинансовой помощи Украине в сумме до 1 миллиарда евро.

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовал за предоставление макрофинансовой помощи для Украины, но добавил поправку, согласно которой "состав Центральной избирательной комиссии Украины должен отражать политический баланс, представляет все политические силы, особенно те, которые представлены в Раде", – говорится в сообщении журналиста.

Фото: twitter.com/RikardJozwiak

По информации на сайте Европарламента, ЕС предоставит макрофинансовую помощь Украине на общую сумму до 1 миллиарда евро, которые будут предоставлены в виде среднесрочных и долгосрочных кредитов.

Помощь Украине планируется выплачивать в двух траншах.

Ожидается, что первый транш будет выплачен во второй половине 2018 года, а второй – в первой половине 2019 года.

Ранее "Страна" сообщала, что миссия МВФ приехала в Украину помочь с ценными бумагами предприятий.

Также Украина не использовала более половины выделенной ей финансовой помощи - Bloomberg.