В Италии возле города Варезе произошло смертельное ДТП с участием украинцев. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местные СМИ.

Авария случилась еще в воскресенье, 13 мая, когда автомобиль Hyundai по неизвестным причинам вылетел с автомагистрали и перевернулся. В салоне машины находились водитель и четверо пассажиров – все граждане Украины.

В результате опрокидывания авто двое мужчин в возрасте от 35 до 50 лет погибли на месте аварии, еще трое - получили травмы.

Один из них находится в тяжелом состоянии, он получил серьезную травму головы.

По предварительным данным, один из погибших уроженец Черновицкой области.

В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии, в пострадавших взяли анализы крови на содержание алкоголя, впрочем, кто именно был за рулем, пока неизвестно, ведь при опрокидывании авто люди могли поменяться местами.

Отдельно сообщается, что на момент ДТП осадков не было, однако дорога была еще мокрой после многодневных дождей

Фото: varesenews.it

Фото: varesenews.it

Фото: varesenews.it

Фото: varesenews.it

Как сообщала "Страна", ранее в Италии два украинца разбили авто и ударили полицейского по лицу.

Напомним также, что в Италии нашли тело украинки, которую сбросили с обрыва.