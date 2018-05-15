Нефть марки Brent побила рекорд цены за последние 3,5 года. Впервые с 25 ноября 2014 года цена выросла больше 79 долларов за баррель, свидетельствуют результаты торгов на Лондонской бирже. "Страна" разбиралась, что происходит с ценами на нефть.

Причины скачка цен на нефть

Цены начали расти после того, как президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Штатов из соглашения по ядерной программе с Ираном, а также о восстановлении всех санкций против страны, которые действовали до соглашений. Соглашение, о котором идет речь, было достигнуто при помощи международных посредников – США, России, Британии, Китая, Франции и Германии - в 2015 году.

В рамках выхода из соглашения министерство финансов США ввело санкции в отношении главы иранского ЦБ Валиуллы Сейфа и помощника директора международного департамента ЦБ Али Тарзали. Также с 7 августа США запретит продавать или передавать долларовые банкноты правительству Ирана.

Санкции против Ирана могут привести к сокращению запасов нефти в мире, ведь на эту страну приходится около 4% предложений на глобальном рынке. Последовало сокращение предложений от Ирана и Венесуэлы, а потом в игру на повышение цен включились и другие страны-экспортеры нефти.

Кроме того, Минэнерго США обнародовало информацию о том, что коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 433,8 миллиона баррелей. Это также стало одной из причин роста цен.

Прогнозы: 100 долларов за баррель

Аналитики Bank of America полагают, что цены на нефть в 2019 году могут вырасти до 100 долларов за баррель. Это может случиться после продления соглашения по сокращению добычи сырья ОПЕК+, а также из-за введения санкций США по отношению к Ирану. Кроме того, существует риск срыва поставок сырья из Венесуэлы.

Bloomberg прогнозирует, ссылаясь на мнения экспертов, нефть Brent может подорожать до 90 долларов во втором квартале 2019 года.

При этом министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи заявляет, что до такого повышения цены еще далеко, поскольку на нефтяном рынке пока еще сохраняется избыток предложения.

В то же время Саудовская Аравия дала понять о потенциальном увеличении добычи, чтобы компенсировать снижение поставок из Ирана. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих объявил о готовности обеспечить стабильность нефтяного рынка. Для минимизации последствий возможного дефицита Саудовская Аравия будет тесно сотрудничать с крупнейшими производителями и ключевыми потребителями нефти, подчеркнул министр.

При этом, хотя решение Трампа могло напрячь рынок, обедненный сокращением производства ОПЕК и потерями в поставках в Венесуэлу, смягчающие факторы, в том числе рост числа буровых установок США, могут значительно снизить цены, пишет Bloomberg.

"Есть две вещи, которые могут сдвинуть рынок в более приемлемую сторону, - если саудовцы или кувейтцы решат компенсировать потерю предложения от Ирана, или если крупные покупатели в Европе решат игнорировать решение [США] и продолжат покупать иранскую нефть", - заявил Майкл Линч, президент "Стратегических энергетических и экономических исследований" в Винчестере, штат Массачусетс.

Как и почему начала дорожать нефть

Цены на "черное золото" поднимались и до решения Трампа. Весенний рост был вызван напряженностью на Ближнем Востоке, в частности, конфликтом между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене.

Еще одним фактором роста цен на нефть эксперты называли сокращение запасов этого сырья в США.

Также цены начали расти благодаря политике постепенного сокращения добычи, которое практикуют крупнейшие экспортеры.

Кроме того, после твита Трампа 20 апреля, в котором он возмутился политикой ОПЕК по ценорегулированию, цены поднялись еще на доллар-два.

Последствия для Украины

В Украине сейчас наблюдается тенденция к подорожанию топлива. Так, за последнюю неделю стоимость бензина А-95 и дизельного топлива выросла до 29,4 грн. и 27, 1 грн./л соответственно.

Однако до этого на фоне мирового подорожания нефти в Украине наблюдалось снижение цен. Аналитики связали это с укреплением гривни. Кроме того, зимой крупные сети подняли цены на топливо, а весной откатили их назад, пытаясь удержать недовольных клиентов.

При этом эксперты предупреждали, что если тенденция подорожания нефти продолжится, то цена на бензин последует за ней. Тем более, что в мае традиционно возобновляются активные закупки топлива на полевые работы. Так и произошло. Подорожание пока небольшое (около 1%), но тенденция уже прослеживается. При этом в ближайшее время цены на автомобильное топливо подскочат, как минимум, на 1 грн./л, говорят специалисты.

Долгосрочные прогнозы тоже не радуют. Дорогая нефть и девальвация гривны могут наложиться друг на друга в конце лета или начале осени, и тогда бензин и дизель могут подорожать и на 2 грн./л.