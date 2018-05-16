В соцсетях активно распространяется информация об акции под названием "Візьми Надію на Поруки!". Всех желающих приглашают прийти в Шевченковский суд Киева с паспортом и заявить о намерении взять на поруки подозреваемого в организации теракта и арестованного нардепа Надежду Савченко.

Правда дата суда по апелляции пока остается неизвестной. Организаторы обещают сообщить ее в течение ближайших пяти дней.

Призывы поучаствовать в акции появились на страницах Надежді Савченко в соцсетях с хэштегом #НадіяЄ.

Фото: twitter.com

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Напомним, 15 мая суд оставил подследственную Савченко под стражей еще на 60 суток.

Также "Страна" писала о том, что после продления ареста Савченко подала конституционную жалобу.