В соцсетях запустили флешмоб с призывом взять Савченко на поруки
В соцсетях активно распространяется информация об акции под названием "Візьми Надію на Поруки!". Всех желающих приглашают прийти в Шевченковский суд Киева с паспортом и заявить о намерении взять на поруки подозреваемого в организации теракта и арестованного нардепа Надежду Савченко.
Правда дата суда по апелляции пока остается неизвестной. Организаторы обещают сообщить ее в течение ближайших пяти дней.
Призывы поучаствовать в акции появились на страницах Надежді Савченко в соцсетях с хэштегом #НадіяЄ.
Фото: twitter.com
Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia
Напомним, 15 мая суд оставил подследственную Савченко под стражей еще на 60 суток.
Также "Страна" писала о том, что после продления ареста Савченко подала конституционную жалобу.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!