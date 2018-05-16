В среду, 16 мая, во французском Лионе пройдет финал Лиги Европы, в котором сойдутся испанский Атлетико и французский Марсель.

Ведущие букмекерские конторы мира отдают явное предпочтение испанцам. Об этом сообщает специализированный портал BetExplorer, который приводит ставки ведущих букмекерских контор планеты.

Так, ставки на победу Атлетико колеблются от от1.90 до 2,02. Коэффициент на победу французов в границах от 3,65 до 4,66.

Фото: betexplorer.com

Cредний коэффициент, с учетом данных 26 контор, на победу Марселя составляет - 4,36, а на победу Атлетико - 1,96. Вероятность ничьей в основное время финала, тоже средние данные, - 3,28.

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