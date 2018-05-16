Ветеран полка "Азов" Олег Толмачев объяснил, почему отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко во время вручении наград победителям Invictus Games. Слова бойца были обнародованы на странице "Національний корпус - Черкащина" в Facebook.

"Возмутило то, что Порошенко хвастался тем, что инициирует создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий. Хотя война уже длится 4 года, и президент должен был это сделать гораздо раньше", - пояснил Толмачев.

Также он подчеркнул, что ему не понравилось то, что президент рассказал о своем визите в Германию. Он считает, что это было неуместно.

"Война уже идет четыре года, и это, с одной стороны, хорошо, что в этом году в играх приняли участие больше раненых бойцов чем в прошлом, и они интересуются спортом, и имеют возможность попасть в сборную Украины, но Петр Порошенко должен был закончить войну гораздо быстрее (как он и обещал), а не "затягивать" ее на четыре года, поэтому бы и раненых было бы гораздо меньше", - выразил мнение ветеран "Азова".

Толмачев заявил, что присутствие Порошенко только оскорбило честь раненых военных, которых могло быть значительно меньше.

Стоит отметить, что Олег Толмачев был одним из первых добровольцев полка "Азов", который уехал в зону АТО. Боец летом 2014 года получил ранение в бою под Мариуполем возле поселка Сартана. Сейчас Толмачев - активный общественный деятель и представитель "Национального корпуса".

Фото: facebook.com/nationalcorpscherkasy

Кстати, после того, как "Азовец" демонстративно не заметил президента, даже когда тот похлопал его по плечу, страницу "Нацкорпуса" в соцсети начали активно атаковать "порохоботы". Комментаторы забрасывали гневными репликами поступок бойца. Сообщения негативного содержания обрушились практически одновременно. Послания были однотипными и выглядели, как попытка по дискредитации Толмачева с целью сохранить лицо президента.

"Спасибо всем, кто поддерживает нас. Не обращайте внимание на провокации", - говорится в сообщении "Нацкорпуса".

Фото: facebook.com/nationalcorpscherkasy

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