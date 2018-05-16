Министерство образования Украины представило 18 проектов украиноязычных букварей, которые будут изданы для первого класса в текущем году.

Об этом сообщила пресс-служба МОН.

"В этом году на конкурс по отбору украиноязычных букварей направлены 19 проектов, из которых 18 прошли экспертную оценку и уже предложены на выбор школам. Два из них — это буквари, материалы из которых проходили в течение года апробацию в 100 пилотных школах всей Украины", — говорится в сообщении.

Как отмечается, учебники для учеников первого класса уже написаны на базе нового Государственного стандарта и учитывают компетентностный подход.

Кроме учебников "Украинский язык. Букварь" для 1-го класса будут печататься также учебники по математике, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский), интегрированным курса и "Я исследую мир" и ”Искусство“, учебники ”Украинский язык" для школ с обучением на языках национальных общин, а также буквари на языках национальных общин.

В целом государство напечатает 4 117 743 экземпляра учебников общей стоимостью 198 770,2 тыс. грн.

Полный перечень учебных предметов и названий учебников, по которым будет проводиться конкурсный отбор проектов учебников для 1 класса учебных заведений, утвержден приказом Министерства образования и науки Украины от 02.04.2018 № 310 и размещен на сайте МОН.

С 14 по 23 мая школы имеют возможность ознакомиться с оригинал-макетами учебников для 1-го класса, которые выставлены на сайте Института модернизации содержания образования, и смогут подать свои заявки в соответствии с количеством учеников.

Ранее "Страна"сообщала, что ни один учебник для школьной программы 2018 года еще не напечатан - издатели.

Также ученые назвали "опасной" идею Минобразования объединить физику, химию и биологию.