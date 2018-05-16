В Киеве произошла массовая драка, в которой врукопашную сошлись жители спального микрорайона и представители "Киевблагоустройства". Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел на улице Милютенко, 15А.

Уточняется, что коммунальщики приехали сносить автостоянку. На территорию парковки загнали кран, при этом задели припаркованное недешевое авто. Сторож стоянки забаррикадировалась в своей комнате и вызвала подмогу.

Защищать парковку сбежались местные жители, которые оставляют там свои авто. Произошла драка. В результате полиция задержала двух человек, на них составили административные протоколы и отпустили.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре местные жители подрались с коммунальщиками, которые пилили деревья.

Также мы сообщали, что в Киеве владелец автокофейни напал на женщину за рулем крана-эвакуатора.